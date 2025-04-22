Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Господи Защити и Сохрани НАРОДНОГО ГЕНЕРАЛА❤️🙏🙏🙏Генерал Попов выс...
  • Руслан Техажев
    Главное что совершил - нарушил принцип единоначалия. Конечно получит приговор не в его пользу. Но полагаю, на фронт е...Генерал Попов выс...
  • Maxim
    Мочить в сортиреЖители Новой Моск...

Боевики ВСУ убили 85-летнюю пенсионерку у дома в Дзержинске

Боевики ВСУ убили 85-летнюю пенсионерку у дома в Дзержинске

Женщину расстреляли, когда она выносила помойное ведро. Что стало причиной агрессии – непонятно.Боевики ВСУ, засевшие в городе Дзержинске ДНР (украинское название – Торецк) расстреляли 85-летнюю пенсионерку, когда та вышла на улицу, чтобы вынести мусор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх