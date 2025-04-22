Женщину расстреляли, когда она выносила помойное ведро. Что стало причиной агрессии – непонятно.Боевики ВСУ, засевшие в городе Дзержинске ДНР (украинское название – Торецк) расстреляли 85-летнюю пенсионерку, когда та вышла на улицу, чтобы вынести мусор.
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