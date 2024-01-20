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Польшу обвинили в продвижении идеи ядерной войны с Россией

Польшу обвинили в продвижении идеи ядерной войны с Россией

Варшава продвигает идею о ядерной войне с Москвой, считает польский аналитик Олаф Сволкень. В своей статье для издания Myśl Polska эксперт указал, что власти прибалтийской страны не желают принимать причины, по которой Россия на чала специальную военную операцию по защите Донбасса.

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