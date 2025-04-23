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Купер после 2:6 от «Флориды»: «Серия не выигрывается в одном матче – вот в чем позитив. «Тампа» перевернет страницу и пойдет дальше»

«Лайтнинг» начали серию первого раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» с домашнего поражения (2:6, 0-1).

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