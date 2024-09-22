Воронежский государственный имени Василия Пескова

Один из старейших заповедников в России расположен в 40 км к северу от Воронежа. Его история началась в 1919 году, когда экспедиция московских ученых обнаружила на небольшой воронежской речке Усманке несколько поселений бобра.
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