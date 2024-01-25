Турция подтвердила слова Лаврова о недопуске военных кораблей в Чёрное море

Позиция Анкары в отношении пропуска военных судов по проливам в Чёрное море остается неизменной.Будучи хранительницей традиций конвенции Монтрё, Турция не изменила своей позиции по недопуску военных кораблей прибрежных государств в Черное море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии