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Царьград

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Турция подтвердила слова Лаврова о недопуске военных кораблей в Чёрное море

Турция подтвердила слова Лаврова о недопуске военных кораблей в Чёрное море

Позиция Анкары в отношении пропуска военных судов по проливам в Чёрное море остается неизменной.Будучи хранительницей традиций конвенции Монтрё, Турция не изменила своей позиции по недопуску военных кораблей прибрежных государств в Черное море.

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