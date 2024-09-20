🎨 В Судаке проходит фестиваль уличного искусства: в нём участвуют художники из России, Мексики и Китая В Крым впервые приехал Роб из Китая.
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🎨 В Судаке проходит фестиваль уличного искусства: в нём участвуют художники из России, Мексики и Китая В Крым впервые приехал Роб из Китая.