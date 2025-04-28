Как в Китае живут "люди-крысы": они отказываются работать и находятся вне общества

В Китае новое поколение молодых людей выбирает путь, на первый взгляд далекий от успеха. Вместо гонки за карьерой они проводят дни в кровати, едят дешевую доставку, избегают общения и называют себя «крысами».
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