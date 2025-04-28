TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как в Китае живут "люди-крысы": они отказываются работать и находятся вне общества

Как в Китае живут "люди-крысы": они отказываются работать и находятся вне общества

В Китае новое поколение молодых людей выбирает путь, на первый взгляд далекий от успеха. Вместо гонки за карьерой они проводят дни в кровати, едят дешевую доставку, избегают общения и называют себя «крысами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
МАО ДЗЭДУНА НА НИХ НЕТ!
Ответить
21 час.
Владимир Алтайцев
Так  живут  эти дармоеды  за  счёт БОГАТЫХ родителей.
Ответить
17 час.
Владимир Петров
Я на пенсии так живу. Ей-богу, чудесно... А с бодуна пару дней поваляться просто целительно.
Ответить
11 час.
наверх