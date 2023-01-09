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«МЮ» хочет купить Осимхена, Кейна или Шешко летом. Вегорст – временный вариант

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда топ-класса в летнее трансферное окно. Как сообщает ESPN, манкунианцы намерены подписать «девятку» летом.

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