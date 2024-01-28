Американские власти начали расследование против техногигантов. Оно коснется ИИ

Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила о расследовании в отношении компаний OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon и AnthropicВласти направили указанным компаниям требование предоставить информацию о недавних инвестициях и партнерствах с компаниями, связанными с генеративным искусственным интеллектом, а также с поставщиками облачных услуг.