Сталин делал это каждый день, но ныне про это стыдятся вспоминать...

АНГЕЛ АНГЕЛ

А нынешняя власть занимается деинструализацией нашей экономики. Дерипаска решил производство с Норникеля перенести в Китай, как и Потанин производство меди ... Так что наша "элита" с ударниками капиталистического труда окончательно Россию хочет превратить в сырьевой придаток и полную зависимость от других государств, а вот будут они дружественными или нет большой вопрос. Санкции полностью дебилизировали всю политическую, чиновничью и бизнес олигархическую "элиту".. Либо это предательство интересов России и гарода...