404 прочтения О том, чем же на самом деле занимался товарищ Сталин, будучи главой СССР, сейчас редко вспоминают.
Сталин делал это каждый день, но ныне про это стыдятся вспоминать...
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А нынешняя власть занимается деинструализацией нашей экономики. Дерипаска решил производство с Норникеля перенести в Китай, как и Потанин производство меди ... Так что наша "элита" с ударниками капиталистического труда окончательно Россию хочет превратить в сырьевой придаток и полную зависимость от других государств, а вот будут они дружественными или нет большой вопрос. Санкции полностью дебилизировали всю политическую, чиновничью и бизнес олигархическую "элиту".. Либо это предательство интересов России и гарода...
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