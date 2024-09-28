Добрый Мир
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Добрый Мир

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Сталин делал это каждый день, но ныне про это стыдятся вспоминать...

Сталин делал это каждый день, но ныне про это стыдятся вспоминать...

404 прочтения О том, чем же на самом деле занимался товарищ Сталин, будучи главой СССР, сейчас редко вспоминают.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А нынешняя власть занимается деинструализацией нашей экономики. Дерипаска решил производство с Норникеля перенести в Китай, как и Потанин производство меди ... Так что наша &quot;элита&quot; с ударниками капиталистического труда окончательно Россию хочет превратить в сырьевой придаток и полную зависимость от других государств, а вот будут они дружественными или нет большой вопрос. Санкции полностью дебилизировали всю политическую, чиновничью и бизнес олигархическую &quot;элиту&quot;.. Либо это предательство интересов России и гарода...
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