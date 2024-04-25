Гемпель: инвесторы из Китая хотят построить в Крыму сеть СТО и культурный центр

Они заинтересованы в сотрудничестве с регионом Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей, а также культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.