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Мировое обозрение

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«Кормилица Европы» пухнет с голоду: В ГД указали украинцам на «просроченную» причину пустых полок

«Кормилица Европы» пухнет с голоду: В ГД указали украинцам на «просроченную» причину пустых полок

Пустые полки в украинских супермаркетах — не случайный сбой логистики, а закономерный итог политики Киева, где деньги налогоплательщиков и западных партнеров уходят на войну, а не на собственное население.

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