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В МИД Ирана заявили о возможности вынесения смертного приговора властям Израиля

В МИД Ирана заявили о возможности вынесения смертного приговора властям Израиля

Вынесение смертного приговора представителям израильских властей за совершение преступлений является юридически возможным, заявил заместитель главы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.

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