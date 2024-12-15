В МИД Ирана заявили о возможности вынесения смертного приговора властям Израиля

Вынесение смертного приговора представителям израильских властей за совершение преступлений является юридически возможным, заявил заместитель главы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.
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