Машину ведет в сторону? Проверьте установку шин

Одна из частых жалоб водителей при визите на автосервис – «машину ведет в сторону». Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, перечислил основные проблемы, которые приводят к таким последствиям.
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