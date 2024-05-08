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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, перезагрузка Perfect Dark находится в “очень плохом состоянии” Вчера п...

По слухам, перезагрузка Perfect Dark находится в “очень плохом состоянии” Вчера п...

По слухам, перезагрузка Perfect Dark находится в “очень плохом состоянии”Вчера поклонники Xbox и некоторые сотрудники были ошарашены, когда Microsoft объявила о закрытии нескольких студий, включая Arkane Austin (Prey, Redfall), Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush), Alpha Dog Games и Roundhouse Studios.

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