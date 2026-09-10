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Царьград

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Газ на бирже ICE подорожал до $995: рост на фоне низких запасов

Газ на бирже ICE подорожал до $995: рост на фоне низких запасов

Цена на газ в Европе достигла максимума с декабря 2022 года, поднявшись до $995 за тысячу куб. м на бирже ICE.

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