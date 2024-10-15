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Всплыли шокирующие подробности переписки Канье Уэста и Бьянки Цензори

Всплыли шокирующие подробности переписки Канье Уэста и Бьянки Цензори

В сети появились шокирующие подробности переписки Канье Уэста и Бьянки Цензори По утверждению бывшей помощницы рэпера Каньэ Уэста Лорен Пишотты, музыкант не только был постоянным участником скандальных вечеринок печально известного P.

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