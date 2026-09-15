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Царьград

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Юрист Белова назвала причины, когда отсутствие на работе не является прогулом

Юрист Белова назвала причины, когда отсутствие на работе не является прогулом

По словам эксперта, избежать взыскания можно при документально подтверждённых уважительных причинах.Далеко не каждое отсутствие сотрудника на рабочем месте обернётся взысканием.

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