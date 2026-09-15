Юрист Белова назвала причины, когда отсутствие на работе не является прогулом

По словам эксперта, избежать взыскания можно при документально подтверждённых уважительных причинах.Далеко не каждое отсутствие сотрудника на рабочем месте обернётся взысканием.
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