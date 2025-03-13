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Россиянам рассказали о новом порядке вступления в наследство

Россиянам рассказали о новом порядке вступления в наследство

Адвокат из коллегии «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнёры» Татьяна Овцынова сообщила агентству «Прайм», что с февраля текущего года нотариусы обязаны запрашивать данные из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при выдаче свидетельства о праве на наследство .

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