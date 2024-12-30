Жога повышает ставки: Непотопляемый может утонуть, потому что "шалил" слишком долго

Игорь Кузнецов У нас уже национально-ориентированое "лобби" в регионах? Вы, как татарин, о чём думеете? Своего "Ж.." сами выберите? Нужно думать о ... как там у нас "Статья 58 есть".

ВУ Варлам Устрялов Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Успехов Жоге!