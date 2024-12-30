Царьград Коллаж Царьграда Жога повышает ставки: Непотопляемый может утонуть, потому что "шалил" слишком долго.
Жога повышает ставки: Непотопляемый может утонуть, потому что "шалил" слишком долго
Комментарии
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Игорь Кузнецов
У нас уже национально-ориентированое "лобби" в регионах? Вы, как татарин, о чём думеете? Своего "Ж.." сами выберите? Нужно думать о ... как там у нас "Статья 58 есть".
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Успехов Жоге!
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5 час.
нн
наталья никифорова
Я уж думала что с этим Ройзманов давно покончили. а он оказывается действительно непотопляемый". Вся надежда только на Жогу и будущих участников СВО которые сейчас учатся управлять страной на курсах "Время героев". Надо сменить всю насквозь прогнившую "элиту" на тех, кто своей жизнью и боевыми заслугами доказал свою честность и принципиальность иначе эти уроды, засевшие как глисты в теле страны уничтожат ее изнутри. Жога, вперед!!!! Дай Бог вам сил и здоровья победить этого "змея горыныча" о трех головах....
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2 час.
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