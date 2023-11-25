"Гранд политик" - это такая вещь, которая время от времени требует от её мастеров ДАТЬ неким событиям случиться...

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Несекретные материалы

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Кому как, а меня лично не покидает чувство некоей гроссмейстерской руки, совершенности событийной цепочки, если так можно выразиться.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Яшка казаков который теперь Кедми , еще много лет назад предал страну и свалил в израэль и хотя занимал разные должности, но так и остался гоем т.к. он не принадлежит к истинным евреям ашкенази или сефардам и ему нужно очень изголяться чтобы доказывать свою нужность израЭлю. И не нужно говорить, что он был корректен на ТВ где соловей разрешал ему перебивать других, в то время как обрывал, забазаривал наших экспертов и тоже всячески намекал израЭлю: я свой...так, на всякий случай  , особенно после отъема виллы в Италии. И тут у яшки случился прокол..не донес о намерениях российского руководства во-время и получил &quot;отлуп&quot; от ТВ. Теперь, стараясь реабилетировать себя в глазах власти израЭля и доказать свою нужность , чуть ли на коленях умоляет пустить его на ТВ. Но... надеюсь, что решение по этому провокатору принято и оно однозначно: НЕ ПУЩАТЬ соглядатая.
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