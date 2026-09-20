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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муратоглу о Циципасе: «Когда мы начали работать, первым делом я убедился, что он готов лучше относиться к себе на корте»

Патрик Муратоглу прокомментировал работу со Стефаносом Циципасом . Он сотрудничает с греком с US Open, где тот впервые в карьере вышел в четвертый круг.

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