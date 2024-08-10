Минск предупредил о возможном разрыве дипотношений с Киевом

Протест в связи с нарушением границы Белоруссии запущенными с украинской территории беспилотниками заявил белорусский МИД временной поверенной в делах Украины Ольге Тимуш, 10 августа сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.
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