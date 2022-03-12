❗️В Роскомнадзоре выразили надежду на то, что россияне, потерявшие доход из-за блокировки Инстаграма, продолжат заниматься бизнесом в Одноклассниках или ВК.
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❗️В Роскомнадзоре выразили надежду на то, что россияне, потерявшие доход из-за блокировки Инстаграма, продолжат заниматься бизнесом в Одноклассниках или ВК.
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