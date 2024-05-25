На встрече глав МВД стран Балтии объявлено о планах создания «стены дронов»

На встрече министров внутренних дел стран Балтии с участием руководителей МВД Польши, Финляндии и Норвегии, которую провела глава ведомства Литвы Агне Билотайте объявлено о планах создания «стены дронов» для защиты приграничных зон с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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