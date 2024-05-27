Жулики обманули ученого, выдав себя за представителей «Википедии»

Новых мошеннических схем появилось в последние месяцы немало. Однако эксперты обращают внимание граждан на то, что новыми в них стали только детали, а общий ход обмана прежний и рассчитан на то, чтобы заинтересовать человека и предложить ему то, от … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии