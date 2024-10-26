Вокруг света: Почему племя банна из Эфиопии ходит на ходулях и чем ещё выделяются эти современные дикари

Людей на ходулях можно встретить не только на цирковых шоу или городских праздниках. Есть в Эфиопии племя, в котором хождение на длинных шестах – вовсе не какой-то трюк, а вполне себе нормальное занятие, к которому они привыкли с детства.
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