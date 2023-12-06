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Замкнуть концы: ввоз автомобилей по альтернативным каналам снижается

Замкнуть концы: ввоз автомобилей по альтернативным каналам снижается

Количество автомобилей, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту, сокращается. Этому способствуют повышение ставок утилизационного сбора, отмена в ряде случаев льгот по его уплате для импортеров-физлиц, а также введение новых правил оформления машин, ввезенных по неофициальным каналам.

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