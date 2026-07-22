В России сравнили удары по Ялте с разрушениями в Великую Отечественную войну

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно бьют по мирному населению Ялты, нанося более разрушительные удары, чем это было в Великую Отечественную войну, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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