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В России сравнили удары по Ялте с разрушениями в Великую Отечественную войну

В России сравнили удары по Ялте с разрушениями в Великую Отечественную войну

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно бьют по мирному населению Ялты, нанося более разрушительные удары, чем это было в Великую Отечественную войну, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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