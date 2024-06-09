Не хочу жениться! Жена скажет: мои деньги это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги! (с)

«Если жена получает пятьдесят тысяч рублей и вкладывает в семью сорок тысяч, то и муж, получающий сто пятьдесят тысяч рублей, тоже должен вкладывать в семью сорок тысяч, а сто десять себе оставлять! Вот тогда справедливо будет!» Из комментариев гражданина, не желающего жениться потому, что жена скажет «мое это мое, а твое – это общее» Знаете, согласно народной мудрости есть всего две категории граждан, которых учить – только портить.