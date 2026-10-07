Metro Москва
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Metro Москва

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Какая погода ожидается в Москве в середине недели

Какая погода ожидается в Москве в середине недели

В столичном регионе в среду установится преимущественно сухая погода. Температурные показатели будут различаться по территории Москвы и области, при этом специалисты ожидают западный ветер и нормальное атмосферное давление.

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