Какая погода ожидается в Москве в середине недели

В столичном регионе в среду установится преимущественно сухая погода. Температурные показатели будут различаться по территории Москвы и области, при этом специалисты ожидают западный ветер и нормальное атмосферное давление.
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