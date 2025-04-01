Приговор Ле Пен: как политические игры влияют на выборы

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Суд Франции приговорил Марин Ле Пен, лидера партии «Национальное объединение», к четырем годам лишения свободы и пяти годам запрета на политическую деятельность за нецелевое расходование средств Европейского парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии