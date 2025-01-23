Jetour будет выпускать очень мощные гибридны под новой маркой Zongheng

Собственный суббренд появился и у Jetour, который, в свою очередь, принадлежит Сhery. Под маркой Zongheng (Цзунхэн) будут продавать внедорожники и как минимум один пикап — они будут относиться к люксовому сегменту и получат гибридные установки мощностью свыше тысячи лошадиных сил.