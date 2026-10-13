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Аргументы и Факты

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Всё бросают и бегут у Славянска: началась финальная битва СВО

Всё бросают и бегут у Славянска: началась финальная битва СВО

Подготовка к финальной битве за Краматорск и Славянск завершается. По словам военно-политического эксперта участника СВО Яна Гагина, российские военные подошли вплотную к этим городам, а логистика противника взята под огневой контроль.

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