Всё бросают и бегут у Славянска: началась финальная битва СВО

Подготовка к финальной битве за Краматорск и Славянск завершается. По словам военно-политического эксперта участника СВО Яна Гагина, российские военные подошли вплотную к этим городам, а логистика противника взята под огневой контроль.
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