В испанском регионе Сеута объявили абсолютную миграционную чрезвычайную ситуацию из-за массового прорыва границы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В испанском регионе Сеута объявили абсолютную миграционную чрезвычайную ситуацию из-за массового прорыва границы.
Свежие комментарии