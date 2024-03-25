Американские бомбардировщики над нашим морем

A

Air

А почему не сбивали эту групповую цель врага ? Стратегические бомбардировщики врага просто так не прилетают к границам России, ведь прилетели не поздороваться с нашими летчиками истребителей-перехватчиков? А с конкретным и реальным заданием, прокладки на бортовой компьютер стратегического бомбардировщика боевой курс маршрута, для атаки с базы нато, или из сша, для нанесения ударов по целям в глубине России ядерным оружием!