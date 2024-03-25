Дилетант о политике Это что ж такое случилось в США, какой рак свистел на горах, какие природные катаклизмы произошли в стране бизонов, что "США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31"? Вот и я не могу сказать.
Американские бомбардировщики над нашим морем
Комментарии
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A
Air
А почему не сбивали эту групповую цель врага ? Стратегические бомбардировщики врага просто так не прилетают к границам России, ведь прилетели не поздороваться с нашими летчиками истребителей-перехватчиков? А с конкретным и реальным заданием, прокладки на бортовой компьютер стратегического бомбардировщика боевой курс маршрута, для атаки с базы нато, или из сша, для нанесения ударов по целям в глубине России ядерным оружием!
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20 час.
Александр Север
скорее выявление РЛС и т.п. точек
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20 час.
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