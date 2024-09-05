Новый Ford Kuga Titanium: 25 Дюймов на двоих!

Новый Ford Kuga Titanium сменил лицо. Новые фары и решётка радиатора, новый бампер и решительный строгий «взгляд» - уверенные +10 к харизме! 25 дюймов на двоих – приборная панель в 12” и НОВЫЙ тактильный экран мультимедиа в 13” – больше, удобнее, практичнее! 182 лошадиный силы – ничто без надёжной автоматической трансмиссии, и она тут есть! Динамика и уверенный подхват, в городе комфортно, н .