Генпрокуратуру попросили проверить «Яндекс» из-за вопроса о принадлежности Крыма

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить компанию «Яндекс» после того, как виртуальный помощник «Алиса» на вопрос о принадлежности Крыма ответил, что не разбирается в этом вопросе.