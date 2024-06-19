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Генпрокуратуру попросили проверить «Яндекс» из-за вопроса о принадлежности Крыма

Генпрокуратуру попросили проверить «Яндекс» из-за вопроса о принадлежности Крыма

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить компанию «Яндекс» после того, как виртуальный помощник «Алиса» на вопрос о принадлежности Крыма ответил, что не разбирается в этом вопросе.

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