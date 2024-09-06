Алаудинов заявил о выжигании ВСУ в Курской области

ВСУ подвозят в Курскую область все новые силы, но все равно несут большие потери. Российские бойцы выжигают противника на курском направлении, рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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