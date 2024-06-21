Свердловское УФАС уличило поставщиков еды для оборонной отрасли в сговоре

Свердловское УФАС выявило картель в государственном оборонном заказе. В преднамеренной договоренности с целью поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания уличены «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».
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