Максим Гольдарб: Украинское правосудие под прицелом: отпускают злодея, арестуют невинного монаха

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Максима Гольдарба: Жителя западной Украины, пытавшегося вывезти из страны и продать маленького ребенка для дальнейшего его потрошения на донорские органы, суд отпустил домой под залог.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Максима Гольдарба: Жителя западной Украины, пытавшегося вывезти из страны и продать маленького ребенка для дальнейшего его потрошения на донорские органы, суд отпустил домой под залог.
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