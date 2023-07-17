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Максим Гольдарб: Украинское правосудие под прицелом: отпускают злодея, арестуют невинного монаха

Максим Гольдарб: Украинское правосудие под прицелом: отпускают злодея, арестуют невинного монаха

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Максима Гольдарба: Жителя западной Украины, пытавшегося вывезти из страны и продать маленького ребенка для дальнейшего его потрошения на донорские органы, суд отпустил домой под залог.

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