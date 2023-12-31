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Колби Уильямс: «Нижний Новгород произвел наибольшее впечатление в этом году: красивый променад на набережной, чудесные мощеные улицы. Казань тоже очень красивая»

– Обычно хоккеисты в сезоне, кроме арен и отелей, ничего не видят, а вы изучаете мир. Откуда такой интерес и где берете на это время? – Да, времени немного, мы же тренируемся практически каждый день, часто уезжаем на выезды.

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