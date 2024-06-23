Джорджа Мелони захотела быть третьей

2 дня назад 900 прочитали Итальянский премьер Джорджа Мелони, которую недавние выборы в Европарламент (ЕП) фактически утвердили в роли одного из самых популярных национальных лидеров Евросоюза, на этой неделе смогла предъявить европейской общественности новый успех.
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