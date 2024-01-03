Артем Ребров: «Хотел бы пожелать всем ходить на стадионы в этой непростой ситуации. На трибунах нужны люди»

«Хотел бы пожелать всем ходить на стадионы в этой непростой ситуации. Вижу, что клубы стараются придумать активности для болельщиков.
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