Сказ о том насколько можно доверять Яндекс отзывам

﻿﻿Я ездил по Питеру посмотреть, что можно купить для прогулки "По полям, по полям". Я хотел добавить к песне "Белая дискотека к тебе идет" и пошёл посмотреть белый Discovery 4 в автосалоне Аксель Сити на Тельмана 29.