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ИЗВЕСТИЯ iz

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Школьницу ударили ножом в торговом центре в Санкт-Петербурге

Школьницу ударили ножом в торговом центре в Санкт-Петербурге

Тринадцатилетнюю девочку ударил ножом знакомый в одном из торговых центров в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник «Известий» 6 апреля, причиной случившегося стал словесный конфликт.

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Комментарии
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Eduard
И ходят с ножами.Проблема не только в таджиках детишках которых видать родители вообзе не контролируют,раз с ножами ходят!
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9 час.
Eduard
Одно и тоже весность,просим снизить планку ответственности для этих &quot;детишек&quot;,но нет.Ничего не меняется.Общество умоляет ваести Смертную казнь для лищивщих жизни других,но не тишина!
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9 час.
Eduard
Это как в СЩА,обзество требует прекратить продажу оружия,но нет как продавали такюи продают,причем типа для &quot;обороны&quot;.Покажите мне &quot;оборонившихся&quot; американцев?Ведь никто не знает,где на вас нападут,не всегда дома вне дома вы не с пулеметом ходите же.
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9 час.

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