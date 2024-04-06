Школьницу ударили ножом в торговом центре в Санкт-Петербурге

Eduard И ходят с ножами.Проблема не только в таджиках детишках которых видать родители вообзе не контролируют,раз с ножами ходят!

Eduard Одно и тоже весность,просим снизить планку ответственности для этих "детишек",но нет.Ничего не меняется.Общество умоляет ваести Смертную казнь для лищивщих жизни других,но не тишина!