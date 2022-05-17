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Семин пригласил Овечкина, Малкина, Капризова, Ковальчука и других звезд на свой прощальный матч в Красноярске

Александр Семин пригласил Александра Овечкина и других звезд на свой прощальный матч. Он должен состояться 30 июня в Красноярске и будет носить благотворительный характер.

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