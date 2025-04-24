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«Киргизия зарвалась и вконец обнаглела»: арестована сотрудница Русского дома в Оше – месть за баню с нелегалами

«Киргизия зарвалась и вконец обнаглела»: арестована сотрудница Русского дома в Оше – месть за баню с нелегалами

Спецслужбы республики Киргизия, экономически крайне зависимой от России, арестовали Наталью Секерину, представляющую официальную организацию РФ.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Соберинг, сын мой, риторикой займись, да про грамматику не забывай)))
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3 час.
ЕР
Елена Ратникова
Я считаю пора вести  разбор,киргизию снести с лица земли.Они всю жизнь были и есть проститутками.а  на х... они нам нужны,и вашим и нашим.
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1 час.
Сергей Косторнов
Что  не  слышим  громкого  бульканье  Лаврова  и  пердижа  Захаровой
Ответить
28 мин.
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