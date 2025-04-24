«Киргизия зарвалась и вконец обнаглела»: арестована сотрудница Русского дома в Оше – месть за баню с нелегалами

Соберинг, сын мой, риторикой займись, да про грамматику не забывай)))

ЕР

Елена Ратникова

Я считаю пора вести разбор,киргизию снести с лица земли.Они всю жизнь были и есть проститутками.а на х... они нам нужны,и вашим и нашим.