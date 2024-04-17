Для участников программы реновации в Москве построили более 300 домов — Собянин

По программе реновации возводится комфортное жилье Сегодня в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что переселение в новое жильё по программе реновации начали уже порядка 160 тысяч жителей Москвы.
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