Американский фотограф заснял пулю, летевшую в Трампа

Американский фотограф Дуг Миллс, который снимает президентов США с 1983 года, по всей видимости, смог запечатлеть пулю, которая летела в бывшего американского лидера Дональда Трампа во время покушения на него.
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