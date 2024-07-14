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Политика как она есть

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Американский фотограф заснял пулю, летевшую в Трампа

Американский фотограф заснял пулю, летевшую в Трампа

Американский фотограф Дуг Миллс, который снимает президентов США с 1983 года, по всей видимости, смог запечатлеть пулю, которая летела в бывшего американского лидера Дональда Трампа во время покушения на него.

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